Quels effets à long terme pour les vaccins utilisant la technologie de l’ARN messager?

Du recul sur les effets secondaires

« On se disait, on va les vacciner, ça va stimuler leurs systèmes immunitaires qui vont se défendre contre le cancer. Sauf que ça ne marchait pas. Mais on a tout de même fait des essais in vitro, sur différentes familles d’animaux et chez les humains avec différents groupes de populations, suivis pendant plusieurs années après les essais. Cela nous a permis de voir qu’il n’y avait pas d’effets sur la fertilité, ni n’entraînait pas de maladies auto-immunes à long terme, ni de cancer. On savait qu’il n’y avait pas d’effets secondaires tardifs et graves lié à cette technologie. »