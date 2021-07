JO 2020: pourquoi les athlètes mordent leurs médailles

David Wallechinsky, membre du comité exécutif de la Société internationale des historiens olympiques, a déclaré à CNN en 2012 qu’il s’agissait probablement d’une tentative pour satisfaire les médias. « C’est devenu une obsession pour les photographes », explique Wallechinsky, coauteur de « The Complete Book of the Olympics ». « Je pense qu’ils le considèrent ça comme une photo emblématique, comme quelque chose que vous pouvez probablement vendre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les athlètes feraient probablement d’eux-mêmes. »