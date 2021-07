C’est officiel: Peter Sagan quittera Bora-Hansgrohe à la fin de la saison

«Nous avons accompli tant de choses, et même dans des moments difficiles, nous sommes restés soudés», a confié Sagan. «Je pense que nous n’étions pas seulement des équipiers, nous faisions partie d’une grande famille. Je n’ai aucun doute sur le fait que les cinq saisons que j’ai passées à Bora-Hansgrohe ont été parmi les plus prolifiques de ma carrière et certains de mes moments les plus mémorables se sont produits durant cette période», souligne le Slovaque, qui évoque son troisième titre mondial consécutif, un record, Paris-Roubaix, sa 100e victoire professionnelle, son septième maillot vert au Tour de France et son premier maillot cyclamen au Tour d’Italie, à savoir les maillots récompensant le vainqueur du classement par points.