Le smartphone pliable représente l'avenir, selon Samsung

Au cours de cette présentation, les Galaxy Z Fold 3 (pliable) et Flip 3 (téléphone à clapet) seront présentés. lI s'agira des troisièmes versions de ces téléphones, qui se voient accorder davantage d'espace après que Samsung a renoncé à mettre sur le marché un nouveau modèle de la série Galaxy Note.

Samsung pense néanmoins que les téléphones pliables seront un succès. Dès le second semestre, ces appareils contribueront déjà à la rentabilité, selon l'entreprise sud-coréenne.

Le secteur des téléphones pliables est de plus en plus concurrentiel avec notamment les produits des Chinois Huawei et Xiaomi.