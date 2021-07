Les Belges sont les champions d’Europe de la consommation de sodas

Les Européens aiment les sodas ! En 2019, 9 % des personnes âgées de 15 ans et plus dans l’Union européenne ont bu quotidiennement une boisson sucrée gazeuse. 6 % buvaient de telles boissons 4 à 6 fois par semaine et 19 % 1 à 3 fois par semaine. C’est ce qui ressort d’une étude de EuroStats.

La consommation quotidienne des sodas est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et il y a une forte différence selon les âges. 14 % des 15 à 24 ans buvaient ces boissons quotidiennes pour seulement 5 % chez les 65 à 74 ans et 75 ans et +.