La colère du bourgmestre de Pepinster: «La Croix-Rouge est aux abonnés absents»

« Nous avons centralisé toutes les aides, mais nous avons besoin d’une structure qui vienne approvisionner les habitants et permettre ainsi à nos services communaux d’être actifs sur le terrain », a expliqué jeudi M. Godin, à l’occasion de l’annonce dans sa commune d’une action conjointe de Comeos et Assuralia en faveur des sinistrés.

Dévastée, Pepinster ne retrouvera pas une vie normale avant plusieurs mois au moins, selon lui. « Nous n’avons plus de magasins, plus rien, une structure pour nous soutenir est donc essentielle », martèle Philippe Godin.

Ce coup de gueule du bourgmestre est intervenu jeudi alors que les fédérations du commerce (Comeos) et des assurances (Assuralia) avaient fait le déplacement pour annoncer le lancement de l’action « Commerce cares ». Celle-ci permettra aux sinistrés, après obtention d’une attestation de leur assureur, de bénéficier de réductions dans une série de magasins non alimentaires entre le 4 août et le 4 septembre. Tous les détails et commerces participants sont disponibles sur le site www.commercecares.be.

« Pas de sollicitation de la part des autorités »

Ce jeudi, par voie de communiqué de presse, la Croix-Rouge de Belgique a réagit aux propos tenus par Philippe Godin. « Nous comprenons l’énorme émoi de la population et les questionnements pour le futur à 15 jours de la catastrophe. Nous mesurons la mobilisation exceptionnelle qui s’est mise en place à Pepinster et sur l’ensemble des zones sinistrées. Toutes nos équipes sont mobilisées, pour, d’une part, venir en aide aux sinistrés les plus vulnérables et, d’autre part, apporter les solutions les plus pertinentes à court, moyen et long terme au regard de notre mission d’acteur humanitaire. »

La Croix-Rouge avance que des centaines de membres sont actifs sur le terrain pour des missions de secours, évacuation, premiers soins, accueil de jour et de nuit, aide au déblayage, tri et gestion des dons en nature, aide psychosociale, distributions alimentaires et de produits d’hygiène, tournées mobiles en porte-à-porte,…

« Notre rôle n’est pas de suppléer les pouvoirs publics et les différentes structures existantes, mais de travailler en complémentarité avec eux », insiste la Croix-Rouge.

« Dès le début de la crise, la Croix-Rouge de Belgique a eu des contacts avec les partenaires locaux de la commune pour proposer son aide en complémentarité ou de reprendre certains dispositifs. Les réponses ont toujours été qu’il n’y avait pas de sollicitations de la part des autorités. A la demande de ces dernières, nous n’avons d’ailleurs pas ouvert de poste médical. C’est un autre organisme qui gère actuellement le poste médical avancé à Pepinster. »

Plusieurs actions ont tout de même été entreprises par la Croix-Rouge.