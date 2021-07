Summit Partners investit 180 M dans Odoo, "1ère licorne du secteur informatique" wallon

Le terme licorne était initialement utilisé pour désigner une start-up de la Silicon Valley valorisée à plus d'un milliard de dollars. Selon le journal L'Echo, la montée de Summit Partners dans son capital valorise le développeur informatique wallon à plus de 2 milliards d'euros.

La transaction s'accompagne d'une sortie pour les investisseurs Sofinnova Partners et XAnge qui avaient investi dans l'entreprise en 2010 et 2015, respectivement.

Odoo compte quelque 1.700 employés et plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde. L'entreprise a enregistré une croissance de plus de 50% par an depuis 10 ans.