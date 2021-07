Rappel produit: des crèmes glacées à ne pas consommer

Les cônes de crèmes glacées des marques Adelie et Top Budget sont retirés de la vente en raison d’une teneur trop élevée en oxyde d’éthylène, un produit phytopharmaceutique, dans un additif alimentaire, indique jeudi la chaîne de supermarchés Intermarché. Les personnes qui auraient acheté ce produit sont priées de le ramener en magasin.

La société Délices du Valplessis procède à ce retrait à la suite d’une notification via le système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF), précise Intermarché. Il s’agit, pour la marque Adelie, des mini-cônes panache, des cônes cheesecake, des cônes vanille pécan, des cônes chocolat/noisette, des cônes crunch chocolat, des cônes vanille/chocolat, des cônes chocolat/pistache, des cônes vanille/nougat, des cônes café, des cônes crème brûlée, des cônes fruits rouges, des cônes chocolat et des cônes vanille/fraise. Pour la marque Top Budget, seuls les cônes vanille/chocolat sont visés.