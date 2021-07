La réouverture de la ligne ferroviaire Gembloux-Ottignies repoussée

Plusieurs lignes de train vont être remises en service dès lundi prochain, indique jeudi la SNCB. La liaison entre Gembloux et Ottignies a, elle, une nouvelle fois été endommagée par la météo du week-end dernier, sa reprise devra dès lors attendre le 30 août.

Les lignes 144 Auvelais-Gembloux, 43 Liège-Bornal et 42 Liège-Trois-Ponts pourront toutes les trois reprendre du service dès lundi prochain. Les trains pourront également circuler sur la ligne 162 Jemelle-Poix-Saint-Hubert, avec une semaine d’avance par rapport au calendrier initial. Il faut aussi noter la remise en service partielle de la ligne 139 Ottignies – Weert-Saint-Georges, où les trains rouleront sur une voie à partir de Wavre.

Dans le courant du mois d’août, ce sera au tour de la ligne 166 Anseremme-Dinant, qui reprendra du service le 9 août. La ligne 154, qui fait le chemin inverse, devra, elle, attendre une semaine de plus, jusqu’au 16 août. En cause : les intempéries qui ont touché Dinant le week-end dernier et ont provoqué de nouveaux dégâts.