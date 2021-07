Lewis Hamilton juge «inacceptable» la loi anti-LGBTQ en Hongrie: «Chacun mérite d’avoir la liberté de décider d’être soi-même»

Après une édition 2020 à huis clos en octobre, la plus grande course GT d’endurance au monde a retrouvé sa date habituelle. L’événement du sport automobile le plus populaire auprès du public belge est avant tout une grande fête. Ce ne sera probablement pas le cas ce week-end : la prévente des tickets laisse à penser que les spectateurs bouderont l’événement. Le test PCR qu’on leur impose pour accéder au circuit n’y est sans doute pas étranger.