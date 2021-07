George Gershwin: un ensemble magistral

Le titre définit bien l’ambivalence et la singularité de George Gershwin (1898-1937) : « Son style, disent Teca Calazans et Philippe Lesage dans le livret, est tapi entre musique populaire et musique sérieuse. » Et c’est bien cet entre-deux que veut illustrer cette riche anthologie, où l’on retrouve à la fois les « songs », les chansons extraites de ses comédies musicales ou de son opéra Porgy & Bess reprises par des musiciens de jazz et des œuvres considérées comme « savantes » interprétées par des artistes du monde classique. On fait donc côtoyer Nina Simone, Erroll Garner, Duke Ellington, Aretha Franklin, Billie Holiday, Don Byas, Chet Baker, Oscar Peterson, Miles Davis et Gil Evans, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, avec le pianiste Daniel Wayenberg et l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Georges Prêtre, dans le Concerto en fa et Rhapsody in Blue. L’ensemble est magistral. On pleure et on sourit, on danse et on médite. Et on écoute, pénétré, plein d’émotions « Summertime » ou « Bess, you is my woman now » par Ella et Louis. Wow !

Coffret 3 CD, Frémeaux & Associés