Athlétisme, Red Lions, Lecluyse: découvrez le programme des Belges ce vendredi aux Jeux de Tokyo

La natation belge, qui n’avait retenu que deux de ses athlètes en vue de Tokyo, sera présente vendredi dans la finale du 200 m brasse dames. Fanny Lecluyse a réussi à rejoindre le top 8 avec le 8e chrono des demi-finales dans sa course de prédilection. En 2019, elle avait réussi pareille performance lors des Mondiaux de Gwangju et y avait pris la 7e place. La nageuse des Dauphins mouscronnois va ainsi terminer en apothéose sa carrière olympique débutée à Londres en 2012 et poursuivie à Rio en 2016. Elle n’était jamais parvenue jusque-là à figurer dans le top 16 (demi-finales).

La tradition des Jeux Olympiques est respectée à Tokyo. La seconde semaine des compétitions coïncide avec le début des épreuves d’athlétisme, le sport le plus important du programme avec ses 1.900 athlètes (sur les 11.091 du total) et ses 48 épreuves dont une nouvelle : le relais 4X400 mètres mixte. Dès vendredi à 13h00 (belges), les séries du ’mixte’ seront d’ailleurs courues. La Belgique est l’une des quinze équipes qui vont tenter de gagner leur place pour la première finale olympique de l’histoire, laquelle se courra dès ce samedi (14h35 belges). Dylan Borlée, Camille Laus, Imke Vervaet et Kevin Borlée doivent terminer parmi les trois premières équipes de leur série ou signer un des deux autres meilleurs chronos. Les États-Unis, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la République dominicaine et le Nigéria sont les autres nations présentes dans cette première série qui n’en compte que 7. Les Belges s’élanceront du couloir 2. Isaac Kimeli courra ensuite (13h30) la finale du 10.000 mètres qui ponctuera cette première journée dans le nouveau stade National où s’était déroulée la cérémonie d’ouverture.