John Mayer, peut-être l’artiste le plus cool de la planète

L’Américain John Mayer est peut-être l’artiste le plus cool de la planète. C’est du moins ce qu’ont pensé à un moment de leur vie (sentimentale) les actrices Jennifer Love Hewitt et Jennifer Aniston et les chanteuses Jessica Simpson, Taylor Swift et Katy Perry. C’est oublier que le chanteur, auteur et compositeur californien a l’habitude de livrer des albums de fort belle tenue. Il en va ainsi une fois de plus avec cette huitième livraison produite pour la première fois avec Don Was. Quatre ans après The Search for Everything, il nous revient avec sa Stratocater étincelante et ses chansons cool de plus en plus inspirées du style laid-back d’un J.J. Cale. Ouvrant par le single « Last Train Home », avec la voix de la chanteuse country Maren Morris (encore un laideron comme il les aime !), John déroule sans coups férir ses mélodies romantiques portées par cette touche de guitare (comme sur « Wild Blue ») que ne renierait pas un Mark Knopfler.

Columbia-Sony Music.