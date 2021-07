Bourse de Bruxelles - AB InBev a maintenu le BEL 20 dans le rouge jusqu'au bout

Melexis (93,55) et Aperam (53,00) valaient 1,68 et 2,32 pc de plus que la veille, GBL (98,78) et Ackermans (146,30) progressant de 1,33 et 1,04 pc, KBC (68,44) et Ageas (45,29) de 1,30 et 1,23 pc.

Les résultats de Telenet (31,50) et arGEN-X (253,70) étaient également accueillis par des reculs de 3,02 et 1,13 pc, Solvay (113,15) cédant de même 0,70 pc alors qu'UCB (91,60) était en hausse de 1,42 pc.

Proximus (17,09) cédait 1,01 pc tandis qu'Orange Belgium (20,20) et Bpost (9,45) cédaient par ailleurs 0,98 et 0,68 pc.

Aedifica (120,20) et WDP (35,66) reperdaient 1,31 et 0,72 pc à l'inverse de Cofinimmo (137,00), en hausse de 0,59 pc.

Bekaert (39,52) et Ontex (9,74) progressaient de 0,3 et 4,4 pc, Barco (20,94) et EVS (17,64) de 1,2 et 0,8 pc, CFE (88,20) et Jensen (31,00) de 1 et 1,6 pc.

Hamon (0,88) chutait de 5,2 pc alors qu'Unifiedpost (17,12) rebondissait de 9 pc supplémentaires, Greenyard (9,49) gagnant 2,7 pc.

Mithra (20,15) et Bone Therapeutics (2,44) plongeaient de 4 et 3,2 pc, Celyad (3,54) et IBA (15,74) reculant de 2,3 et 1,6 pc.

Oxurion (2,18) restait enfin négative de 1,1 pc après avoir perdu jusqu'à 7 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1887 USD, contre 1,1871 dans la matinée et 1,1790 la veille. L'once d'or gagnait 30,70 dollars à 1.828,15 dollars et le lingot se négociait autour de 49.475 euros, en progrès de 430 euros.