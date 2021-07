JO 2020: Fanny Lecluyse 8e de la finale du 200 m brasse, record du monde pour Schoenmaker

Tatiana Schoenmaker l’a emporté devant les Américaines Lilly King (2 : 19.92) et Annie Lazor (2 : 20.84).

Dimanche, la nageuse des Dauphins Mouscronnois n’avait pas passé les séries du 100m brasse

Fanny Lecluyse, 29 ans, s’est offert une finale olympique à l’occasion de ses troisièmes et derniers Jeux. A Londres 2012 elle avait été éliminée en séries du 200 m brasse. Quatre ans plus tard, à Rio de Janeiro, elle manquait de peu une place en demi-finales (17e des séries) du 200m brasse et n’avait pas franchi les séries du 100m. Elle avait aussi pris part à une finale mondiale lors des Mondiaux de Gwangju, où elle s’était classée 17e.