JO 2020: deuxième victoire pour les Belgian Cats, qui battent facilement Porto Rico

Après leur splendide victoire aux dépens des Australiennes mardi, les Cats devaient confirmer vendredi matin face à Porto Rico, a priori l’équipe la moins forte du groupe C. La défaite de 42 points (97-55) concédée face à la Chine en ouverture du tournoi par l’équipe classée 23e mondiale semblait confirmer cette impression. La Belgique en a encore fait la démonstration.

La Belgique a battu Porto Rico 87-52 dans son deuxième match de la phase préliminaire du tournoi olympique de basket féminin, vendredi matin à Saitama. Ce succès permet aux Cats, qui menaient 43-24 à la pause, de compter 4 points au classement du groupe C et d’être quasiment assurées de disputer les quarts de finale.

La mise en action des Belges fut un peu poussive. Les tirs à distance ne rentraient pas et la vivacité des « Magnificas » posait problème. Heureusement, leurs adversaires n’étaient pas plus adroites (6/22 dans le premier quart). Le score resta serré (7-8). Après les cinq premières minutes, la mire des Cats était fixée. Un 4/6 aux tirs primés permit de creuser l’écart progressivement et de mener 23-16 après dix minutes.