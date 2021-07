JO 2020: Emma Plasschaert prend la 3e place après la 9e régate en Laser Radial

Quatrième du général avant cette 9e régate, la Belge s’est hissée sur le podium malgré sa 17e place dans une course remportée par la Néerlansaise Marit Bouwmeester.

Au général, la Danoise Anne-Marie Rindom mène la danse avec 38 points devant Marit Bouwmeester (64) et Emma Plasschaert (66). La Suédoise Josefin Olsson est 4e avec 69 points, l’Italienne Silvia Zennaro 5e avec 71 points.

Il reste une 10e et dernière régate à disputer vendredi, avant la course aux médailles de dimanche qui rassemble les dix meilleurs et où les points sont doublés.