«Une course probablement pas propre»: les accusations du nageur américain Murphy après la victoire du Russe Rylov

Rylov a mis fin à la domination américaine sur la distance avec un chrono d’1 min 53 sec 27/100e, devant l’Américain Ryan Murphy (1 : 54.15) et le Britannique Luke Greenbank (1 : 54.72).

« Il me vient environ 15 pensées, donc 13 qui me causeraient pas mal d’ennuis (…) C’est un énorme poids mental pour moi de nager toute l’année dans une course qui n’est probablement pas propre, mais c’est comme ça », a lâché Murphy, 26 ans.