Résultats records au deuxième trimestre pour Aperam

L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté s'est élevé à 262 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 175 millions au premier trimestre. "Le Brésil a réalisé le meilleur trimestre de son histoire grâce à une excellente demande et à une saisonnalité positive, tandis que l'Europe a bénéficié d'une normalisation des prix", commente Aperam. Le groupe prévoit un ebitda ajusté comparable au troisième trimestre.

"Je suis ravi d'annoncer à nouveau un résultat record au deuxième trimestre, dont le Brésil et S&S (services et solutions, NDLR) ont été les principaux moteurs en réalisant le meilleur trimestre de leur histoire", s'est réjoui dans un communiqué le CEO d'Aperam, Timoteo Di Maulo. "Alors que la demande liée à la reconstitution des stocks, que les chaînes d'approvisionnement mondiales tendues et que les effets positifs de la hausse des prix des matières premières finiront par s'estomper, nous prévoyons que l'environnement positif persistera au cours du second semestre", a-t-il ajouté. Le groupe envisage que le second semestre 2021 soit le meilleur de son histoire.