Hausse du chiffre d'affaires mais aussi des dépenses pour Proximus au 2e trimestre

In fine, le bénéfice net du groupe atteint 118 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 21,4%, et 241 millions d'euros sur le premier semestre, en retrait de 21,8% par rapport à la même période de 2020. Pour la première partie de l'année, le chiffre d'affaires sous-jacent et l'ebitda domestique atteignent respectivement 2,737 milliards (+0,5%) et 905 millions d'euros (-3,8%).