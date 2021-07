France: l'économie se redresse au deuxième trimestre, avec une croissance de +0,9%

Le PIB "se rapproche de son niveau d'avant-crise", souligne l'Institut national de la statistique, qui indique aussi avoir révisé légèrement à la hausse l'évolution du PIB au premier trimestre, désormais estimé stable, et non en recul de 0,1%, comme indiqué fin mai.

La croissance a bénéficié d'une accélération de l'investissement (+1,1%) et de la consommation des ménages (+0,9%), en particulier en services d'hébergement-restauration et de transports, du fait de la réouverture des bars et restaurants et de la reprise des déplacements.