Bart De Wever plaide pour l’unification de la Flandre et des Pays-Bas: «Nous devons trouver quelqu’un qui nous ressemble»

Bart De Wever (N-VA) revient à la charge avec l’unification de la Flandre et des Pays-Bas. Le 20 juillet d’abord, il déclarait dans l’émission Trends Talk sur Kanaal « je mourrais plus heureux en tant que Néerlandais du Sud qu’en tant que Belge ».

Il a nouveau plaidé pour un rapprochement entre la Flandre et nos voisins du nord ce mardi soir dans l’émission néerlandaise Op 1 : « Le monde s’agrandit, les acteurs économiques se développent. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure et trouver quelqu’un qui nous ressemble », commence-t-il. « Un pays industrialisé avec une population dense, une porte logistique vers l’Europe du Nord et de l’Ouest, un haut niveau d’activité, beaucoup d’exportations. Ça vous fait penser à quelque chose ? C’est nous, les Flamands, et c’est vous, les Néerlandais. Si la Chine et l’Amérique s’approprient toutes les richesses, il n’est pas si étrange d’envisager une union entre nous. Devons-nous nous faire concurrence, ou bien au contraire unir nos forces ? », s’est interrogé l’homme politique.