Hausse du chiffre d'affaires mais aussi des dépenses pour Proximus au 2e trimestre (2)

S'agissant du déploiement de la fibre optique, sur lequel Proximus mise beaucoup, 89.000 foyers et entreprises supplémentaires ont été raccordés au deuxième trimestre, pour un total de 621.000. Selon l'opérateur, le déploiement s'accélère et la barre des 10% de tous les foyers et entreprises en Belgique est désormais franchie pour la couverture fibre.

In fine, le bénéfice net du groupe atteint 118 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 21,4%, et 241 millions d'euros sur le premier semestre, en retrait de 21,8% par rapport à la même période de 2020. Pour la première partie de l'année, le chiffre d'affaires sous-jacent et l'ebitda domestique atteignent respectivement 2,737 milliards (+0,5%) et 905 millions d'euros (-3,8%).

Pour le reste de l'année, "l'incertitude persiste quant à la vitesse de relance des activités après la levée des restrictions liées au Covid-19", constate encore Guillaume Boutin, qui estime toutefois que, malgré cette incertitude, le groupe pourra concrétiser ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2021. Proximus s'attend notamment à réaliser, sur une base organique, un chiffre d'affaires sous-jacent domestique proche du niveau de 2020 et un ebitda sous-jacent entre 1,75 et 1,775 milliard d'euros.