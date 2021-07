Aéronautique: IAG réduit sa perte de près de moitié mais souffre toujours de la pandémie

Le groupe britannique a encore perdu 2,05 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 3,81 milliards d'euros sur la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires reste déprimé et en baisse de 60% sur un an à 2,2 milliards d'euros.

Des réductions de coûts et moins de dépréciations ont toutefois permis de réduire l'hémorragie financière, selon un communiqué vendredi.