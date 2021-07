Le rêve NBA de Vrenz Bleijenbergh ne s’est pas réalisé

« Ça fait mal ! » Sa déception est à la hauteur des espoirs décuplés au fil d’un mois de juillet qu’il a passé à se présenter à treize franchises NBA… L’international anversois Vrenz Bleijenbergh était convaincu, comme son agent et de plus en plus d’observateurs, que ses efforts seraient récompensés et son rêve exhaussé la nuit passée. Mais son nom n’a pas retenti dans les entraves du Barclays Center de Brooklyn. Adam Silver, le commissionner de la grande Ligue américaine, ne l’a pas appelé parmi les 60 élus de la traditionnelle draft NBA, la soirée où les 30 équipes portent leur dévolu sur les plus grands espoirs du basket mondial.

Avec son profil d’ailier-meneur de 2,08 mètres, sa créativité et sa lecture du jeu, le filiforme Giant de 20 ans, formé à Anvers depuis sa tendre enfance et qui s’affirme au niveau professionnel depuis deux saisons en D1 belge, possède les qualités pour prétendre à un avenir dans le meilleur championnat du monde. Sans cela, passé sous les radars vu le manque d’exposition de la compétition belge, il n’aurait pas suscité l’intérêt de… 19 franchises cet été. Parti le 4 juillet pour quatre premiers « workouts » (tests) aux États-Unis, il les a finalement traversés de part en part au cours d’un éprouvant marathon, parcourant pas moins de 35.000 kilomètres entre 12 Etats pour répondre à l’appel des 13 équipes les plus susceptibles de lui offrir un contrat.