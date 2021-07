Zone euro: le PIB en hausse de 2% au 2e trimestre

Parmi les États membres pour lesquels les données pour le deuxième trimestre 2021 sont disponibles, le Portugal (+4,9%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de l'Autriche (+4,3%) et de la Lettonie (+3,7%), alors que la Lituanie (+0,4%) et la Tchéquie (+0,6%) ont enregistré les hausses les moins importantes. Les taux de croissance par rapport à l'année précédente ont été positifs pour tous les pays.