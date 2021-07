L'Allemagne retrouve la croissance au 2e trimestre, PIB en hausse de 1,5%

L'économie allemande "s'est redressée au deuxième trimestre" en profitant d'une poussée des "dépenses de consommation privée et publique", a indiqué l'Office fédéral de la statistique Destatis.

"C'est une petite déception car les attentes étaient plus élevées", a commenté Jens-Oliver Niklasch, économiste à la banque LBBW.

Sur un an, la croissance est de 9,2% au deuxième trimestre, toujours en données corrigées des variations saisonnières.

Le PIB de la première économie de la zone euro est resté entre avril et juin inférieur de 3,4% au niveau du dernier trimestre de 2019, celui qui a précédé le plongeon lié à la propagation de l'épidémie de Covid-19, ajoute Destatis.

"La bonne situation actuelle de l'économie allemande ne doit pas masquer la menace des risques économiques", commente la fédération industrielle BDI.

En particulier la "quatrième vague du Covid-19 dans le monde et les problèmes de livraison en cours pour les produits intermédiaires" menacent de "mettre en danger la reprise économique allemande et européenne au second semestre", poursuit le lobby industriel.

La croissance allemande s'est moins effondrée que dans d'autres pays européens en 2020, à -4,9%, mais elle semble repartir moins fort que dans d'autres pays.

L'économie italienne a ainsi progressé de 2,7% au deuxième trimestre tandis que le PIB de l'Espagne a augmenté de 2,8%.

Berlin table de son côté sur une croissance du PIB pour l'année en cours à 3,5%, selon sa dernière prévision de printemps.