Novak Djokovic craque complètement aux Jeux olympiques

Le premier set a été plus disputé que le score ne le laisse croire mais le droitier de Belgrade a mieux géré les points importants afin de passer devant (1-6). Bien que mené d’un break dans la 2e manche, l’Allemand de 24 ans a trouvé les ressources nécessaires pour totalement inverser la tendance. Il a aligné quatre jeux, prenant le service de ’Djoko’ à deux reprises, afin de remporter la manche (6-3) et emmener le match dans un 3e set décisif.

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison, a vu son rêve de Grand Chelem doré brisé par Alexander Zverev. Vendredi sur le court central du Parc de tennis d’Ariake, ’Nole’ a été battu en trois sets par l’Allemand sur le score de 1-6, 6-3, 6-1 après 2h03 de jeu. Zverev a rejoint le Russe Karen Khachanov en finale du tournoi de tennis masculin des Jeux Olympiques.

C’est une énorme désillusion pour le Serbe, qui avait regagné la capitale japonaise, contrairement à ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer, avec la ferme intention d’entrer dans les livres d’histoire de la petite balle jaune. Déjà vainqueur de l’Open d’Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon, il n’était qu’à deux victoires de réaliser son rêve en décrochant l’or olympique. Il aurait pu, en cas de sacre à l’US Open, être le premier joueur masculin de l’histoire à signer le Grand Chelem doré, soit décrocher les quatre tournois majeurs et l’or olympique, exploit réalisé par l’Allemand Steffi Graf en 1988.