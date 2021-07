Bourse de Bruxelles - Solvay et UCB freinent le BEL 20

Elia (99,55) et Sofina (394,00) valaient 0,2 pc de plus que jeudi, Melexis (93,35) et Ackermans (145,10) reperdant 0,2 et 0,8 pc.

WDP (36,08) était en hausse de 1,2 pc après résultats, Umicore (52,94) et Aperam (53,56) gagnant de même 0,4 et 1 pc.

Ontex (9,48) et Jensen (30,10) reperdaient 2,6 et 2,9 pc, CFE (86,90) reculant de 1,5 pc.

Bone Therapeutics (2,53) et Oxurion (2,21) remontaient de 3,5 et 1,4 pc à l'inverse de Hyloris (13,40) et Nyxoah (26,80) qui abandonnaient 2,2 pc chacune, Acacia Pharma (2,23) et MDxHealth (1,31) reculant de 2 et 1,9 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1906 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1887 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 1,20 dollar à 1.829,35 dollars et le lingot se négociait autour de 49.430 euros, en baisse de 45 euros.