Météo: l’IRM émet une alerte pour ce vendredi

Il faudra s’accrocher vendredi après-midi alors qu’un vent soutenu soufflera de secteur sud-ouest, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM), qui émet une alerte jaune. Les longues chevelures et parapluies devront résister à des rafales de 50 à 60km/h sur l’est, et autour de 60 ou 65 km/h sur l’ouest. Des pointes seront localement possibles jusqu’à 70 km/h, voire même 80 km/h en bord de mer. Les nuages seront nombreux pour accueillir l’arrivée du week-end, accompagnés de quelques pluies ou d’averses. L’ouest sera le premier touché par les gouttes mais le centre et l’est n’y échapperont pas au cours de l’après-midi. Le thermomètre affichera, lui, 20ºC en Hautes Fagnes et à la mer, et 24ºC au nord-est du pays.

Pendant la première soirée du week-end et la nuit, le ciel restera changeant. Des averses localisées pourront toujours survenir, surtout à la Côte et, plus tard dans la nuit, à la frontière française. Le vent restera soutenu, avec des rafales toujours comprises entre 50 et 70 km/h dans l’intérieur des terres et temporairement autour de 70 ou 80 km/h au littoral. Il fera entre 10 et 16ºC.