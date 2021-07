La zone euro sort de la récession avec un PIB en hausse de 2% au 2e trimestre (2)

L'eurozone s'est donc extirpée de la récession, qui se caractérise par au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative, profitant des progrès de la vaccination et d'une levée progressive des restrictions sanitaires.

Parmi les États membres pour lesquels les données pour le deuxième trimestre 2021 sont disponibles, le Portugal (+4,9%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de l'Autriche (+4,3%) et de la Lettonie (+3,7%), alors que la Lituanie (+0,4%) et la Tchéquie (+0,6%) ont enregistré les hausses les moins importantes. Les taux de croissance par rapport à l'année précédente ont été positifs pour tous les pays.