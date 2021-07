JO 2020: pas de médaille pour Isaac Kimeli en finale du 10.000 mètres

Après les deux succès du Britannique Mo Farah à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, Barega ramène le titre du 10.000m en Ethiopie, le pays dominateur de cette discipline entre 1996 et 2008 avec les deux sacres d’Haile Gebrselassie (1996 et 2000) suivis par les deux de Kenenisa Bekele (2004 et 2008).