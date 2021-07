Wouter Beke: «La vaccination obligatoire n’est pas un tabou»

Le ministre flamand de la Santé Wouter Beke a visité vendredi un centre de vaccination dans le Brabant flamand et s’est exprimé sur la campagne de vaccination. « Ces dernières semaines, nous avons mobilisé, sensibilisé et encouragé, avec succès. La vaccination obligatoire est sur la table, mais il reste encore beaucoup de questions à résoudre », a déclaré le membre du CD&V.

Les autres indicateurs ont également augmenté en Flandre. 90 % des adultes ont déjà reçu une injection, et environ 60 % ont été entièrement vaccinés. Les jeunes se portent également bien, puisque 100.000 des 140.000 jeunes de 16 et 17 ans ont déjà reçu leur première injection. Les jeunes de 12 à 15 ans ont tous reçu leur invitation et 30 % d’entre eux ont déjà reçu leur première vaccination.