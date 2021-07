Coronavirus: du changement dans plusieurs départements français

Le port du masque est désormais obligatoire lors de tous les événements extérieurs de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et dans les files d’attente des stades, les salles de spectacles, les gares, cafés et restaurants. Elle concerne également le centre-ville de Chambéry, Albertville, Aix-les-Bains, sur les rives du lac du Bourget et Chanaz. La consommation d’alcool à l’extérieur « hors terrasses » est également interdite à Chambéry et Aix-les-Bains.