Luxe: une consommation plus «locale» faute de voyages, mais toujours en expansion

La pandémie a rendu plus « locale » la consommation des produits de luxe dans le monde, mais sans pénaliser les bénéfices des géants du secteur, qui dépassent leurs niveaux la crise, grâce notamment aux États-Unis. Le géant du luxe LVMH a annoncé lundi avoir dépassé ses ventes semestrielles d’avant-pandémie de 11 % à 28,7 milliards d’euros pour un bénéfice net de 5,3 milliards (+ 64 % par rapport à 2019). Dans la foulée, son concurrent historique Kering a lui aussi communiqué un niveau record de ventes à 8 milliards d’euros pour la première moitié de l’année (+ 8,4 % comparé à l’avant-Covid 19) alors que le troisième grand groupe français, Hermès dépasse les 4 milliards d’euros (+ 29 %). Tous deux réalisent plus d’un milliard d’euros de bénéfices, dépassant les attentes.

Rebond « violent » aux États-Unis

« Ce qui a surpris, ce n’est pas tellement la reprise en Chine, mais la violence du rebond aux Etats-Unis », explique Erwan Rambourg, analyste et auteur de « Future Luxe : what’s ahead for the business of luxury ». Par rapport aux rebonds des crises précédentes, 11-Septembre ou crise financière de 2008, « le sentiment de culpabilité, cette idée qu’il est inapproprié d’acheter du luxe, s’est évanoui », note-t-il. « Il y a une jeune génération aux États-Unis plus décomplexée par rapport à l’achat du luxe » en particulier au sein des minorités afro-américaine, hispanique et asiatique, explique-t-il.