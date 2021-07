Edward Still avant Charleroi – Saint-Trond: «Utilisons le facteur public en notre faveur»

Les Zèbres ont commencé la saison sur les chapeaux de roue la semaine dernière à Ostende et espèrent le confirmer ce samedi contre Saint-Trond. « C’était important de rapidement tourner la page. Le message toute la semaine a été que c’était très bien de gagner à Ostende, de garder le zéro et d’avoir eu de la chance aux moments clés du match. Désormais, il faudra faire mieux, notamment dans le jeu offensif », pointe Edward Still à la veille de l’affrontement face à l’équipe qui avait lancé sa carrière en D1. « J’ai affronté Saint-Trond plusieurs fois dans différents rôles et clubs. On s’habitue à ça donc ce n’est plus spécialement un match particulier pour moi. »

« Pas surpris par la victoire de Saint-Trond contre Gand »

S’il ne sera pas particulier, ce match promet d’être une nouvelle fois engagé. « Je n’ai pas été surpris par la victoire de Saint-Trond contre Gand. Le coach est très bon, il avait montré ses qualités à Mouscron. Qualitativement, il y a quelques joueurs dangereux avec Mboyo, Van Dessel, Koita ou encore Bruls. Le groupe en est conscient. Saint-Trond cherche à attaquer le ballon et à être agressif, le but de Bruls vient de là. On s’attend au pressing et on devra le contrer. »