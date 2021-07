Ocam: André Flahaut (PS) demande l’audition des ministres de la Justice et de l’Intérieur

André Flahaut demande ce vendredi à la présidente de la Chambre l’audition prochaine, en commission de suivi des Comités P et R (police et renseignement), des ministres de la Justice (Vincent Van Quickenborne, VLD) et de l’Intérieur (Annelies Verlinden, CD&V). Le député socialiste a découvert – à son désarroi via la presse – les conclusions du rapport annuel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). Celui-ci décrit une menace d’extrême droite en « forte progression ». Par railleurs, le conseil des ministres a approuvé juste avant les vacances parlementaires un avant-projet de loi portant réforme de l’Ocam (Le Soir de jeudi). Le texte provisoire prévoit de ne plus réserver obligatoirement le poste de directeur à un magistrat. « Je souhaite entendre les ministres sur le rapport de l’Ocam, mais aussi sur la vision globale qu’ils ont de cette institution. L’affaire Conings a montré que nous avions des progrès à faire dans le domaine du renseignement et dans le suivi de l’extrême droite. J’espère pouvoir entendre les ministres rapidement après la rentrée parlementaire », conclut André Flahaut.