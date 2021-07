Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse au-dessus des 4.200 points

Après résultats, Proximus (17,33) progressait de 1,35 pc, Telenet (31,62) regagnant 0,38 pc tandis que Orange Belgium (20,00) terminait par ailleurs inchangée et Bpost (9,47) en hausse de 0,11 pc. Elia (99,75) et Sofina (395,20) valaient 0,45 et 0,51 pc de plus que jeudi, Melexis (93,95) gagnant 0,43 pc tandis que GBL (98,10) et Ackermans (145,30) cédaient 0,69 et 0,68 pc. WDP (36,28) était en hausse de 1,74 pc après résultats alors que Umicore (52,28) et Aperam (52,80) étaient reparties de 0,83 et 0,38 pc à la baisse, Colruyt (47,94) perdant 0,19 pc.

Ontex (9,37) et Jensen (29,50) chutaient finalement de 3,8 et 4,8 pc, CFE (86,10) et Unifiedpost (16,66) reculant de 2,4 et 2,7 pc alors que Van de Velde (24,90) et D'Ieteren (135,10) étaient en hausse de 3,7 et 1,8 pc. Bone Therapeutics (2,50) et Oxurion (2,23) remontaient de 2,4 et 2 pc, IBA (16,00) et Fagron (17,49) de 1,6 et 1,4 pc ; Acacia Pharma (2,21) reculant de 2,6 pc et MDxHealth (1,32) de 1,5 pc comme Nyxoah (27,00).