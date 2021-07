Liga: Raphael Varane envoie un message d’adieu au Real Madrid

Le défenseur de 28 ans a fait ses adieux au Real Madrid dans un long message posté sur son compte Instagram. Le joueur, formé à Lens, évoque « dix années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club toujours dans son coeur. » Il y aura remporté par moins de 18 titres, dont 4 Ligue des champions.

Le champion du monde 2018 remercie « tous les Madridistas qui m’ont toujours donné beaucoup d’amour et, avec leur grande exigence, m’ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès. » Il retrouvera à Manchester United son compatriote Anthony Martial.