Eclaircies et orages: les prévisions météo des prochains jours

Ce vendredi soir, le ciel restera changeant avec possibilité de quelques ondées localisées, notamment dans la région côtière et, plus tard dans la nuit, aussi près de la frontière française, rapporte l’IRM. Les éclaircies les plus larges devraient concerner la Lorraine belge. Le vent d'ouest à sud-ouest sera encore soutenu en soirée; il sera souvent assez fort dans les terres, et fort à très fort en bord de mer. Les rafales seront alors comprises entre 50 et 70 km/h dans l'intérieur du pays, et se situeront temporairement autour de 70 ou 80 km/h au littoral. Ensuite, le vent diminuera en intensité; il virera au secteur ouest au littoral et reviendra au secteur sud-ouest ailleurs. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions.

La journée de samedi débutera sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux distillant seulement quelques ondées isolées. Dans le courant de la journée, les développements cumuliformes deviendront plus importants avec, surtout l'après-midi, des averses plus répandues et pouvant localement être orageuses (notamment sur l'est du pays). Le temps deviendra par contre plus sec à la côte, avec des éclaircies plus larges. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 km/h (voire un peu plus sous une averse).

Samedi en début de soirée soirée, des averses devraient encore se développer localement. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec de larges éclaircies. En fin de nuit, l'atmosphère sera parfois brumeuse et des nuages bas se formeront sur le relief de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés. Le vent d'ouest à sud-ouest, d'abord modéré et à la côte assez fort, diminuera en intensité pour devenir faible à modéré.