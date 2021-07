JO 2020: les Belgian Hammers 5es du relais mixte de triathlon, l’or pour la Grande-Bretagne

Lors du triathlon mixte, les quatre athlètes (deux hommes et deux femmes) composant les équipes ont chacun nagé 300 m, roulé 6,8 km en vélo et couru 2 km.

Claire Michel a été la première à plonger dans l’eau de la base nautique d’Odaiba. Quelques jours après avoir souffert d’une élongation au mollet gauche pendant l’épreuve individuelle, la Belge a tenu bon. Marten Van Riel a ainsi pu commencer sa course en 7e position, avec un retard de 36 secondes sur les meneurs. Van Riel, 4e du triathlon individuel, a regagné 10 secondes après la nage et le vélo, mais a dû céder du terrain durant la course à pied. À mi-parcours, les Hammers avaient 39 secondes de retard sur les leaders britanniques.

Valérie Barthelemy a pris le relais à la 3e place et a réalisé une excellente performance, tout comme mardi, lorsqu’elle avait terminé à une belle 10e place dans le triathlon individuel. Après la natation, elle formait un groupe avec les Pays-Bas, l’Allemagne et la France derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Jelle Geens a finalement pris le départ de sa course en 5e position, à 53 secondes des leaders.

Jelle Geens, qui avait manqué la compétition individuelle en raison d’une contamination par le coronavirus, a maintenu sa position dans les épreuves de natation et de cyclisme et s’est classé 5e en course à pied, sa discipline de prédilection. L’écart avec les États-Unis, 3e, était cependant trop important et une médaille par conséquent hors de portée. Il a finalement terminé 5e, après un sprint contre le concurrent néerlandais.

La Grande-Bretagne (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Gerogia Taylor-Brown et Alex Yee) s’est imposée en 1h24.31, avec 14 secondes d’avance sur les États-Unis et 23 secondes sur la France. Les Pays-Bas sont 4e à 53 secondes, la Belgique 5e à 55 secondes.