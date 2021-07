JO 2020: Anne Zagré passe en demi-finales du 100 m haies

Anne Zagré a ponctué la matinée des Belges dans les compétitions de course d’athlétisme des Jeux Olympiques samedi matin à Tokyo. Et de belle manière. Elle a couru le 100 m haies en 12.83 secondes et s’est classée 3e de la 5e et dernière série, décrochant son billet pour les demi-finales.

« Le départ a été moyen. J’ai bougé mais pas les pieds. Du coup, j’ai été déstabilisée et je pars après les autres. Après je reviens très bien. Si je fais la combinaison des deux (départ et course) je peux aller plus vite. Maintenant, la demi-finale sera une autre course. Je veux faire bien ce que je n’ai pas su faire en série et on verra. Le rêve d’une finale a toujours été présent depuis des années. »