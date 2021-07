JO 2020: Lara de Liedekerke forfait pour la fin du concours complet, son cheval est blessé

Lara de Liedekerke ne pourra pas terminer le concours complet d’équitation des Jeux Olympiques de Tokyo. Son cheval, Alpaga d’Arville, est victime d’une blessure mineure, a annoncé le COIB samedi matin.

« La décision difficile mais juste a été prise ce matin, dans le camp de l’équipe du concours complet du Team Belgium, de retirer de la compétition le cheval Alpaga d’Arville, de la cavalière Lara de Liedekerke. Lors de l’épreuve de dressage de vendredi soir, Lara n’a pas senti le cheval à 100 pour cent, bien qu’il ait parfaitement voyagé et qu’il ait été en pleine forme ces derniers jours. Après évaluation, une blessure mineure a été constatée et comme la santé des chevaux passe toujours en premier, Lara et toute l’équipe ont décidé de retirer le cheval de la compétition. Cela signifie également la fin de la compétition pour Lara pour ces Jeux Olympiques », pouvait-on lire dans le communiqué.