Une «alerte enlèvement» lancée pour retrouver un enfant de 8 ans dans l’ouest de la France

Ce plan d’alerte massive et immédiate, appelé « Alerte enlèvement », est déployé en France pour aider à la recherche d’un enfant présumé enlevé. Il consiste à mobiliser la population dans la recherche de l’enfant et de son ravisseur. Le dispositif avait été activé en avril après l’enlèvement par trois hommes d’une petite fille de huit ans, Mia, dans l’est de la France. D’importants moyens policiers en France et dans plusieurs pays frontaliers, avaient permis de la retrouver quelques jours plus tard.