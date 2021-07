JO 2020: Cynthia Bolingo au départ du relais 4x400m mixte aux côtés de Camille Laus, Dylan et Kevin Borlée

Incertaine à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Cynthia Bolingo sera au départ de la finale du relais 4x400m mixte aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi à 14h35 heure belge. Bolingo sera accompagnée de Camille Laus, Dylan Borlée et Kevin Borlée.

Par rapport à la série, Jacques Borlée et Carole Bam ont effectués trois changements avec Imke Vervaet remplacée par Cynthia Bolingo et Alexander Doom et Jonathan Borlée, remplacés par Dylan et Kevin Borlée.