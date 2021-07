24H Spa: quatre voitures impliquées dans un carambolage, deux pilotes à l’hôpital

Le premier fait de course des 24H de Spa ne se sera pas fait attendre. Après seulement 25 minutes de course, quatre voitures candidates à la victoire finale ont été impliquées dans un carambolage au sommet du Raidillon.L’identité des pilotes est connue : Jack Aitken (Lamborghini Huracan n°114 Emil Frey), Frank Perera (Lamborghini Huracan n°163 Emil Frey), Davide Rigon (Ferrari 488 n°71 Iron Lynx) et Kevin Estre (Porsche 911 GT3-R n°21 Rutronik Racing).

Ils ont tous été emmenés au centre médical du circuit. Kevin Estre et Frank Perera en sont sortis tandis que Jack Aitken et Davide Rigon ont été transférés à l’hôpital. Leurs vies ne sont pas menacées.