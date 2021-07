Red Lions, Nina Derwael…: le programme des Belges engagés ce dimanche aux JO

Nina Derwael va vivre la compétition la plus importante de sa vie dimanche l’occasion de la finale des barres asymétriques de gymnastique artistique aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Trudonnaire est double tenante du titre mondial sur cet agrès. Ses deux premières prestations dans cet exercice ont été les meilleures de la compétition. La troisième a été devancée par celle de la nouvelle championne olympique du concours complet l’Américaine « Suni » Lee. Les six autres finalistes semblent un cran en dessous. Sauf accident, Nina Derwael devrait monter sur l’une des deux plus hautes marches du podium. Mais bien sûr, le titre olympique est le rêve ultime.

Emma Plasschaert va aborder la dernière régate olympique de voile en classe Laser Radial en 5e position, dimanche dans la baie d’Enoshima. Plus que jamais, le terme de Medalrace « course à la médaille » sera justifiée pour l’Ostendaise, N.1 mondiale dans cette classe olympique. Sa mauvaise dernière journée dans les manches qualificatives vendredi lui a fait perdre une place. Son total de 83 points ne la sépare que de 4 longueurs de la 3e place du podium, actuellement occupée par la Suédoise Josefin Olsson (79). La Canadienne Sarah Douglas est 4e (82), l’Italienne Silvia Zennaro 6e (84) et la Finlandaise Tuula Tenkanen 7e (87). Toutes peuvent briguer une médaille. La Danoise Anne-Marie Rindom, la leader (64), a vu revenir vent en poupe la championne olympique de Rio la Néerlandaise Marit Bouwmeester (71) vendredi. Le titre ne devrait pas échapper à l’une des deux. La « course à la médaille » réunit les dix premières du classement à la fin des régates qualificatives et les points attribués sont doublés.