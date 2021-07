D1A: Anderlecht tenu en échec sur le terrain d'Eupen (1-1)

Résultat décevant pour le Sporting d’Anderlecht, qui a concédé le match nul sur la pelouse d’Eupen ce samedi. Pourtant devant au marquoir suite à l’ouverture du score de Benito Raman, les Mauves n’ont pas pu tenir leur avantage, et se sont fait rejoindre juste avant la mi-temps sur un but de Cools. Même si une réaction était attendue, une semaine après la défaite d’entrée contre l’Union, les hommes de Vincent Kompany n’ont pas pu aller chercher les trois points en deuxième période, et ne comptent qu’un point sur six après deux journées de championnat.