Benito Raman sur le transfert d’un numéro 9: «On attend et on verra»

« On a controlé le match mais offensivement, on a eu moins d’occasions. Il y a eu deux ballons sur le poteau, on doit créer plus d’occasions qu’aujourd’hui. »

Deuxième journée de championnat et toujours aucune victoire pour le Sporting d’Anderlecht. Opposés à Eupen qui avait déjà tenu la dragée haute au Club de Bruges le week-end dernier, les Mauves n’ont pas pu ramener mieux qu’un match nul du Kehrweg. Ils affichent pour l’instant un pauvre bilan d’un point pris sur six. Pour Benito Raman, l’attaquant de pointe titulaire aujourd’hui à Eupen, les Mauves doivent faire mieux.

« Je ne suis pas un vrai 9, ce serait plus facile de jouer avec un grand neuf. Pour le moment on joue avec moi, Francis Amuzu et Yari Verschaeren mais on attend et on verra. »