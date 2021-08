JO 2020: Caeleb Dressel décroche ses 4e et 5e médailles d’or, titré sur 50m et en 4x100m 4 nages avec les USA

Si Ryan Murphy, médaillé d’argent sur 200 m dos et de bronze sur 100 m dos, avait idéalement lancé les Américains, le passage en brasse avait failli leur être fatal. Michael Andrew avait laissé passer l’Italien Nicolo Martinenghi et, surtout, s’envoler le double champion olympique et recordman du monde du 100 m brasse, le Britannique Adam Peaty, en tête à mi-course.

Caeleb Dressel, treize fois champion du monde depuis 2017 et qui visait six titres à Tokyo, n’en a laissé échapper qu’un : celui du 4x100 m quatre nages mixte samedi, bouclé par les Américains à la cinquième place. Dans sa collection, on retrouve aussi le 100m libre et le 100m papillon en individuel ainsi que le 4x100m libre

Mais la nation-reine de la natation a préservé sa suprématie sur le relais quatre nages masculin : le seul titre qui leur a échappé dans l’histoire olympique est revenu à l’Australie aux JO 1980 de Moscou, boycottés par les États-Unis et leurs alliés.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel et Zach Apple se sont imposés en 3 : 26.78 effaçant des tablettes le chrono de 3 : 27.28 réalisé par leurs compatriotes en 2009.